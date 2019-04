Porte ouverte à la Bibliothèque Jeannine-Ouellet

Crédit photo : Courtoisie

Récemment ouverte suite à sa relocalisation, la bibliothèque municipale et scolaire de Saint-André portera désormais le nom de Bibliothèque Jeannine-Ouellet. Lors de la porte ouverte du dimanche 14 avril 2019, la nouvelle appellation a été présentée à la population.

Plus de 90 personnes ont participé à cette activité. Trois éléments majeurs y ont été présentés.

L’heure du conte en chocolat a débuté l’après-midi par la lecture de l’histoire de La Doudou qui aimait trop le chocolat.

La cérémonie qui a suivi a dévoilé le nom officiel choisi. Mme Jeannine Ouellet est originaire de Saint-André. Elle y a fait ses premières années d’enseignement. Elle est historienne, généalogiste agréée, auteure et conférencière. Mme Ouellet fait rayonner ses talents et ses compétences au Québec et à l’international. Elle est l’auteure de nombreux volumes de généalogie, d’histoire régionale et de cahiers sur l’histoire de familles pionnières au Bas-Saint-Laurent. Elle a reçu de multiples médailles honorifiques et est membre de plusieurs sociétés d’histoire et de généalogie.

Enfin, le vernissage de la sculpture issue du projet de Mme Josée Bourgouin, ADN : mon héritage s’est déroulé. Les élèves de l’école Les Pèlerins qui ont participé au projet ont été présentés.

Un signet souvenir arborant le nouveau logo de la bibliothèque a été remis, quelques prix de présence ont été distribués et des représentants du Réseau Biblio ont permis aux gens d’expérimenter la réalité virtuelle. Pour terminer la fête, la prestation musicale très appréciée de Mme Anne Fortin, guitariste et chanteuse, a contribué au succès de cette porte ouverte mémorable.