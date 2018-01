La population du Kamouraska encore prise en otage

Crédit photo : Maxime Paradis

Le comité « Mes soins restent ici » prend très bonne note de l’engagement formel du ministre de la Santé à régler d’ici Pâques la situation de bris de services en raison du manque d’anesthésistes à l’hôpital de La Pocatière.

Nous constatons encore une fois que le ministre de la Santé et l’association des anesthésiologistes du Québec sont loin de travailler ensemble pour régler la situation. La population du Kamouraska est encore prise en otage. En 2017, c’est un bris de services équivalent à 21 semaines qu’ont vécu les Kamouraskois. Cela se poursuit en 2018 avec déjà quatre jours de bris de services depuis le début de l’année. Le comité constate également que l’accès à d’autres médecins spécialistes (orthopédiste, cardiologue, pneumologue, urologue) n’est pas confirmé au-delà du mois de mai. Nous dénonçons cette administration à court terme de nos services de soins qui maintient la population en otage. Nous déplorons le silence de la direction générale du CISSS Bas Saint-Laurent et nous tenons à rappeler à Mme Isabelle Malo, directrice générale du CISSS, et au ministre Gaétan Barrette, qu’il vous reste moins de 11 semaines d’ici Pâques.

Votre comité des soins continuera à se battre pour toute la population en dénonçant ce que l’on vit, au Kamouraska. À cet effet, mentionnons quelques actions à venir d’ici la fin février :

Présenter au préfet et aux maires du conseil de la MRC notre plan d’action et les inviter à contribuer à sa réalisation; Rencontrer les gens d’affaires et les commerçants pour les sensibiliser de l’impact économique découlant de la perte des services de proximité; La parution nouvelle d’un nouveau logo pour une plus grande visibilité auprès de toute la population du Kamouraska.

Jean Martin et Marie-Ève Fromentin, Md