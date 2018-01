La population de Montmagny-L’Islet toujours aussi généreuse envers les enfants du programme jeunesse

Crédit photo : Courtoisie

« Noël Magique » s’est révélé un véritable succès pour sa quatrième édition.

En effet, plus d’une cinquantaine d’ornements de Noël qui contenaient les suggestions de cadeaux de jeunes de Montmagny-L’Islet suivis par le programme jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches ont tous trouvé preneur. Grâce à la générosité de la population, ces enfants et jeunes en difficultés ont découvert sous le sapin un cadeau de Noël acheté selon leur souhait par un client des Galeries Montmagny. Ils ont ainsi pu vivre la magie de Noël comme les autres enfants de leur âge.

Ce projet a pu être réalisé grâce à l’engagement des Galeries Montmagny et de son association des marchands. Touché par le succès de cette opération, le CISSS de Chaudière-Appalaches tient à remercier les gens d’affaires et les citoyens de Montmagny-L’Islet qui ont témoigné de leur solidarité envers les jeunes en difficulté. Un remerciement particulier aux partenaires de ce projet : Impression Rive-Sud, Uniprix Simon d’Amours et Daniel Lachance, et Mme Isabelle Beaudry (Chaussures Pop Montmagny).