Des pompiers volontaires récompensés

Crédit photo : Courtoisie

Le Service intermunicipal de sécurité incendie (SISI) de la Ville de Saint-Pascal a reconnu les accomplissements de nombreux pompiers lors d’une soirée reconnaissance le 23 janvier dernier.

L’objectif de cette soirée était de faire la remise officielle de médailles et de certificats pour les pompiers s’étant démarqués au cours de la dernière année. « Le travail de pompier volontaire demande beaucoup de formation, de temps et de sacrifices. Ceux et celles qui s’investissent dans ce métier méritent d’être reconnus et encouragés à poursuivre dans le domaine. Je suis fier d’être entouré d’hommes et de femmes dévoués et il me fait plaisir de prendre le temps de les remercier », de dire M. Éric Lévesque, directeur du SISI.

La première partie de la soirée était consacrée à la remise des certificats obtenus par des pompiers ayant réussi plusieurs formations. Par la suite, ce fut le tour de pompiers ayant cumulé 20, 30 et 40 années de service au sein de la brigade.

Le SISI et la Ville de Saint-Pascal tiennent à féliciter MM. Denis Chouinard, Gérald Pelletier et Germain Pelletier pour leurs 20 ans de service, M. Éric Lévesque pour ses 30 ans de service et M. Michel Roy pour ses 40 ans de service.