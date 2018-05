La Police du CN débarque à Saint-Pascal

Crédit photo : Stéphanie Gendron

Même s’ils étaient bien visibles avec leurs dossards et leurs véhicules, la Police du CN et les policiers de la Sûreté du Québec ont émis des contraventions aux automobilistes qui ne respectaient pas le Code de la sécurité routière et la Loi sur la sécurité ferroviaire lors d’une opération conjointe à Saint-Pascal, jeudi.

L’opération conjointe avec la SQ visait à conscientiser les automobilistes et les piétons à la sécurité ferroviaire. En 2017, on a dénombré au Canada plus de 222 accidents qui ont entraîné 72 décès et causé des blessures graves à 44 personnes.

Les autorités s’étaient installées à deux passages à niveau de Saint-Pascal jeudi avant-midi.

« Les gens sont parfois distraits au téléphone ou arrivent trop vite, et avec la vitesse à laquelle les barrières descendent, les gens arrivent parfois trop vite et ils cassent la barrière ou frappe le côté du train. » – André-Pierre Savard

« Il ne faut pas prendre la sécurité ferroviaire à la légère. On veut que les gens qui arrivent proches d’un passage à niveau soient concentrés sur ce qui se passe. Les gens sont parfois distraits au téléphone ou arrivent trop vite, et avec la vitesse à laquelle les barrières descendent, les gens arrivent parfois trop vite et ils cassent la barrière ou frappe le côté du train », a dit le constable André-Pierre Savard, de la Police du CN.

Selon lui, certaines personnes ignorent qu’ils peuvent avoir une contravention de 149 $ s’ils sont sur une voie ferrée. Il ajoute que la voie ferrée n’est pas un raccourci, faisant référence aux gens qui passent à travers les clôtures au lieu d’aller au passage à niveau.

Lors de l’opération, des contraventions ont été données en lien avec le Code de la sécurité routière et la Loi sur la sécurité ferroviaire, mais leur nombre n’a pas été dévoilé.

Rappelons que les trains ne peuvent pas s’arrêter rapidement. Même si le mécanicien de locomotive vous voit, le train prendra au moins 1,5 km pour s’immobiliser. Ça correspond à 18 terrains de football. Ne contournez jamais des barrières baissées, il est illégal et extrêmement dangereux de le faire, et cela, même si elle semble mal fonctionner.