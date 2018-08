Le pôle régional d’innovation sera administré à La Pocatière

Crédit photo : Maxime Paradis

Développement économique La Pocatière (DELP) sera responsable de l’encadrement administratif du nouveau pôle régional d’innovation du Bas-Saint-Laurent. Une somme de plus de 1 M$ en lien avec ce projet a été annoncée par le ministre Stéphane Billette jeudi matin à La Pocatière.

Le pôle régional d’innovation du Bas-Saint-Laurent est une initiative du Réseau des villes innovantes de l’Est-du-Québec – chapitre Bas-Saint-Laurent. Le projet avait été déposé l’hiver dernier par l’entremise de Développement économique La Pocatière, suite à un appel en ce sens formulé par le gouvernement du Québec.

Le 16 août en matinée, le ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l’Allègement réglementaire et au Développement économique régional, Stéphane Billette, annonçait une somme de 1,6 M$ répartie sur quatre ans pour la création du pôle bas-laurentien. « DELP va s’assurer de faire la gestion de la somme et d’embaucher les ressources, mais qui ne seront pas des employés de Développement économique La Pocatière », de préciser Joël Bourque, directeur du développement industriel chez DELP.

Il s’agit là de la suite logique des choses puisque Développement économique La Pocatière, à l’origine de la mise en place du Réseau des villes innovantes de l’Est-du-Québec en 2009-2010, s’occupe déjà de la comptabilité de ce regroupement non formellement constitué.

Créer des maillages

Avec les pôles régionaux d’innovation, le gouvernement du Québec désire créer une meilleure synergie et une meilleure concertation entre les différents acteurs du milieu socioéconomique. Ultimement, la démarche doit conduire à la création de projets innovants au sein d’entreprises régionales afin qu’elles puissent être plus attractives pour les jeunes travailleurs désireux de retourner vivre en région et plus compétitives à l’échelle internationale.

Au Bas-Saint-Laurent, le Réseau des villes innovantes de l’Est-du-Québec compte parvenir à cet objectif grâce à l’embauche de deux ressources, dont une sera rattachée à la portion ouest du territoire et l’autre au secteur est. Leur responsabilité sera de se rendre dans les entreprises et les centres d’expertises bas-laurentiens pour faciliter le maillage et le rapprochement entre les promoteurs qui ont des idées innovantes. Parmi les autres actions qui doivent être posées, mentionnons l’organisation d’un grand rendez-vous de l’innovation à Rivière-du-Loup, en novembre prochain. Bref, pour Joël Bourque, il s’agit là de belles opportunités en devenir pour les entreprises du milieu pocatois. « Notre milieu regorge d’atouts et de ressources en innovation qui demandent que d’être mis en valeur et ce sera le rôle de DELP de s’assurer que des maillages puissent se réaliser avec d’autres entreprises du Bas-Saint-Laurent », concluait-il.