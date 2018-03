Le point sur la pression de l’eau à Saint-Philippe-de-Néri

Crédit photo : Courtoisie

Le nouveau conseil municipal de Saint-Philippe-de-Néri a fait le point sur la situation en lien avec la pression de l’eau.

Des démarches ont été entamées et se poursuivent. Le dossier est toujours actif, mais il faut s’assurer de suivre les procédures, afin de bien résoudre le problème. Le conseil tient à rappeler qu’il s’agit de problème de pression d’eau et non de quantité ou de qualité d’eau. La quantité et la qualité de l’eau ont toujours été très bonnes. L’employé responsable de l’eau potable effectue régulièrement des tests d’eau pour s’assurer que la qualité de l’eau soit respectée. La pression, la quantité et la qualité de l’eau sont des choses très différentes. Dans le cas présent, il s’agit d’un problème de pression qui touche un secteur précis.

Élu depuis le 5 novembre 2017, le conseil municipal de Saint-Philippe-de-Néri dresse un bilan réaliste et optimiste de ces premiers mois en place.

Les finances de la Municipalité se portent très bien, affirme-t-on. Les comptables ont confirmé, après leurs vérifications, qu’une saine gestion est en place et que l’administration est faite de façon professionnelle et en respectant les procédures. Le conseil municipal dit avoir pleinement confiance en son équipe de travail et affirme qu’il prendra les mesures appropriées pour la supporter dans son travail.

La Municipalité a adopté, lors de la séance du 6 mars 2018, son nouveau plan d’action pour les aînés, lequel a bénéficié d’une aide financière du Secrétariat aux aînés du Ministère de la Famille du Québec. Ce travail a été fait par un comité de bénévoles, accompagné de l’agente de développement communautaire. M. Frédéric Lizotte, maire, mentionne « Nous travaillons aussi sur la mise à jour de notre plan de développement et nous venons de recevoir une subvention pour effectuer une mise à jour de notre politique familiale. Ce travail nous permet d’ajuster nos actions et nos réflexions en fonction des besoins réels de notre population, mais aussi de nous projeter dans l’avenir. Quel avenir voulons-nous pour notre municipalité? Pour les générations à venir? La consultation publique qui a été faite en 2016 et celles à venir, de même que les rencontres régulières avec les comités, ainsi que les échanges les citoyens lors des activités apportent un gros plus à tout ce travail ».