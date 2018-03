Une poète de la région finaliste du Prix Geneviève-Amyot

Crédit photo : Courtoisie

Joëlle Gauvin-Racine, une poète résidant à Saint-Cyrille, fait partie des sept finalistes du Prix Geneviève-Amyot 2018.

Le Prix Geneviève-Amyot s’adresse à l’ensemble des poètes professionnels et amateurs francophones de toute nationalité. Il a été instauré en 2014 par le Bureau des Affaires Poétiques, un organisme de Québec œuvrant au développement et à la diffusion de la poésie, en partenariat avec la Librairie Pantoute et les Éditions du Noroît.

Originaire de Québec, Joëlle Gauvin-Racine habite la Côte-du-Sud depuis 2013. Fin 2016, elle a fait paraître À main nue, un premier recueil de poèmes autoédité. Le texte qui a retenu l’attention du jury du Prix Geneviève-Amyot, intitulé « Vous n’avez pas tout emporté », est le fruit d’un processus de recherche et création mené dans des lieux abandonnés de Saint-Cyrille et Saint-Eugène à l’été 2017.

Il est possible d’en apprendre davantage sur les finalistes et de lire des extraits des textes sur la page Facebook du Bureau des Affaires poétiques. Les trois lauréats seront dévoilés le 21 mars, dans le cadre des festivités entourant la Journée mondiale de la poésie.