Un Pocatois développe une technique pour enseigner le merlin

Crédit photo : Illustrations par Marie-Hélène Bochud.

Originaire de La Pocatière, Charles Labrecque, étudiant de troisième année au baccalauréat en enseignement de la musique, vient de développer une technique pour enseigner un tout nouvel instrument, le merlin, aux élèves de 1re à 3e année du primaire. Racontée à travers une histoire, La Quête du Merlin, cette technique doit conduire à la publication d’un livre avant la période des fêtes.

Instrument relativement jeune, le merlin a été inventé il y a quelques années à peine par un luthier québécois, Robert Godin. Par son invention, ce dernier cherchait à proposer une version simplifiée et moins encombrante de la guitare traditionnelle. « Je dirais que ça se situe entre une guitare et un ukulélé », d’expliquer Charles Labrecque.

Depuis, quelques écoles primaires du Québec ont adopté le merlin dans leur cursus scolaire, mais encore trop peu aux yeux de Charles Labrecque. « La flûte et le xylophone sont encore aujourd’hui les principaux instruments qu’on enseigne aux enfants dans les cours de musique. Pourtant, le merlin a plusieurs avantages. Il est plus petit qu’une guitare et il n’y a pas de demi-ton, ce qui fait que ça va toujours bien sonner lorsque c’est joué en groupe. Il n’y a pas de fausses notes possibles », a-t-il ajouté.

Un livre

Dans le but de démocratiser son enseignement et d’aider l’instrument à faire son chemin dans les écoles du Québec, Charles Labrecque a eu l’idée de développer une méthode d’apprentissage pour le merlin. Il la raconte à l’intérieur d’un livre, La Quête du Merlin, dont l’histoire sera publiée sous peu. « C’est un livre qui s’adresse aux enseignants et aux parents d’élèves de 1re à 3e année. L’histoire est bâtie de façon à ce qu’à chaque chapitre, l’enfant joue une pièce au merlin. Lorsqu’il la réussit, il peut passer au chapitre suivant et ainsi de suite. Plus on avance dans l’histoire et plus les pièces vont se complexifier », mentionne-t-il.

Le livre qui doit être accompagné d’un CD audio et qui disposera également d’une version anglaise a été présenté la semaine dernière auprès de deux éducateurs lors d’un congrès d’enseignement. « Ils avaient eux aussi commencé à écrire une méthode d’enseignement du merlin et ils ont approuvé la mienne », de préciser Charles Labrecque.

La Quête du Merlin doit paraître un peu avant la période des fêtes. Précisons que les illustrations du livre ont été réalisées par Marie-Hélène Bochud de La Pocatière. « C’était un désir que j’avais que le livre soit réalisé à 100 % par des gens de chez nous », de déclarer Charles Labrecque.