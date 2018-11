La Pocatière en visite à Washington

Crédit photo : Courtoisie

Du 6 au 11 octobre dernier, 13 étudiants du programme de Techniques de comptabilité et de gestion (TCG) du Cégep de La Pocatière ont effectué un voyage pédagogique à Washington. L’objectif de ce projet était de sensibiliser les étudiants aux enjeux, de plus en plus présents, de la mondialisation et plus spécifiquement du commerce international.

Mme Édith Morneau, enseignante en TCG, a accompagné les étudiants dans leurs démarches jusqu’à la capitale américaine. Le groupe a notamment eu la chance de rencontrer des intervenants socio-économiques et des gens d’affaires dans la région de Washington. Les étudiants ont participé à des conférences à la Banque interaméricaine de développement, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, au Bureau du Québec à Washington et à l’Ambassade du Canada à Washington.