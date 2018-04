La Pocatière : deux cliniques professionnelles en santé auditive à la même adresse

Crédit photo : Maxime Paradis

Deux cliniques professionnelles en santé auditive ont maintenant pignon sur rue au 402A 4e Avenue à La Pocatière. Il s’agit de Clinique Danie Jean Audioprothésistes et de Clinique BSL d’Audiologie et d’Orthophonie.

Les deux cliniques ont ouvert leurs portes en décembre 2017. « Les deux cliniques fonctionnent bien. Elles répondent à un besoin local », d’indiquer Danie Jean, audioprothésiste.

Dans le cas de Mme Jean, elle est diplômée du Cégep de La Pocatière en Audioprothèse et membre de l’Ordre des audioprothésistes du Québec. La Clinique Danie Jean Audioprothésistes offre les services d’évaluation prothétique, les tests de dépistage, la vente, la réparation et la programmation de prothèse auditives, ainsi que l’ajustement et le suivi.

Du côté de la Clinique BSL d’Audiologie et d’Orthophonie, il est possible d’y rencontrer un audiologiste, M. Hugues Baril, ainsi qu’une orthophoniste, Mme Claudia-Lynn Pelletier. Tous les deux sont membres de l’Ordre des Orthophonistes et Audiologistes du Québec et possèdent plusieurs années d’expérience dans leur domaine respectif.

Dans le cas de M. Baril, ce dernier propose un service d’audiologie privé comprenant des tests d’audition complet, des évaluations d’acouphènes et d’hyperacousie et de troubles de traitement auditif (TTA). Il s’adresse à toutes les clientèles adultes ainsi qu’aux enfants à partir de 4 ans pour les tests d’audition et ceux âgés de 7 ans et plus pour le TTA.

Avec Claudia-Lynn Pelletier, il est possible d’avoir accès à des services d’orthophonie comprenant dépistage, évaluation et traitement. Elle propose également accompagnement, soutien et conseil en milieu familial, scolaire et au travail.

Ouvertes sur rendez-vous, les deux cliniques proposent de rencontrer ses professionnels en composant les numéros suivants : Danie Jean, audioprothésiste, au 418 856-1560. Hugues Baril, audiologiste et Claudia-Lynn Pelletier, orthophoniste, au 418 371-1515.