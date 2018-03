La Pocatière : Consensus des villes pour déposer un projet commun de pôle régional d’innovation

Crédit photo : Courtoisie

Désireux de répondre au récent appel de projets du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation du Québec (MESI), le RVIEQ, chapitre Bas-Saint-Laurent, a convenu lors de sa rencontre tenue à Mont-Joli, de déposer un projet régional unique visant la création d’un pôle régional d’innovation pour le Bas-Saint-Laurent. C’est par le biais de Développement économique La Pocatière (DELP), qui a initié la création du RVIEQ en 2009, que le projet sera déposé auprès du MESI.

Un comité de travail chargé d’élaborer ce projet et d’y associer tout l’écosystème régional d’innovation et entrepreneurial est déjà à l’œuvre pour donner suite aux orientations qui ont fait l’objet d’un consensus des membres du RVIEQ. Ainsi, le pôle d’innovation du Bas-Saint-Laurent sera doté d’une structure d’organisation et de services légère, souple et décentralisée, de façon à bien servir l’ensemble du territoire bas-laurentien; elle sera prioritairement orientée vers le développement de l’entrepreneuriat et sur les besoins des entreprises et mettra à contribution les diverses expertises détenues par nos nombreux centres de recherche et de transfert technologique. Ce projet requiert un important effort de réseautage de nos forces d’innovation et constitue un outil important d’attractivité pour les entreprises et pour la main-d’œuvre dont notre région a besoin.

Rappelons que le RVIEQ, chapitre Bas-Saint-Laurent, regroupe les villes de La Pocatière, Rivière-du-Loup, Témiscouata-sur-le-Lac, Rimouski, Mont-Joli, Matane et Amqui qui se sont donné comme objectif commun le développement stratégique d’outils pour appuyer l’innovation au Bas-Saint-Laurent. La mise en œuvre prochaine du pôle régional d’innovation s’ajoute aux récentes réalisations du RVIEQ dont, notamment, la création d’un Fonds régional d’innovation destiné à soutenir les projets innovants de nos entreprises et l’organisation de l’événement « Les Rendez-vous de l’Innovation », dont la 2e édition se tiendra à Rivière-du-Loup en novembre prochain.

Grâce à ces initiatives, les villes membres du RVIEQ réaffirment leur leadership régional relativement aux importants enjeux liés à l’innovation au Bas-Saint-Laurent.