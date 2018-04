La Pocatière aura son camp de jour des Débrouillards.

Crédit photo : Courtoisie Technoscience Est-du-Québec.

Les parents désireux de satisfaire la curiosité de leurs enfants d’âge scolaire auront une belle opportunité cet été en les inscrivant au camp de jour des Débrouillards. Offert par l’organisme Technoscience Est-du-Québec, le camp de jour élira domicile pour sept semaines au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Les camps de jour des Débrouillards sont offerts dans l’Est-du-Québec depuis plus de 30 ans. Jamais ils n’avaient encore été proposés au Kamouraska. Cet été, il sera possible pour les enfants âgés de 6 à 12 ans d’y participer puisque le camp de jour doit jeter ses bases au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière du 25 juin au 20 juillet et du 30 juillet au 17 août. « On sera installé dans leur grand laboratoire et à proximité de la montagne pour nos activités plein-air. C’est un endroit de choix qui va permettre à nos jeunes de se sentir comme de réels scientifiques », de s’exclamer Mme Dominique Savard-Massicotte, coordonnatrice du Club des Débrouillards.

« Que votre enfant possède déjà un intérêt pour la science, ou pas encore, tout ce que ça prend pour trouver son compte aux Débrouillards, c’est de la curiosité. » – Dominique Savard-Massicotte

Axé sur la science, le camp de jour des Débrouillards propose une nouvelle thématique scientifique toutes les semaines, de telle sorte que les parents peuvent choisir d’inscrire leur enfant à la thématique de leur choix en consultant l’horaire sur le site internet. « Les activités d’explorations et d’expériences sont réalisées principalement le matin, alors que l’après-midi est davantage consacré aux jeux de groupe, aux activités diverses et aux conférences », de témoigner Dominique Savard-Massicotte. « Que votre enfant possède déjà un intérêt pour la science, ou pas encore, tout ce que ça prend pour trouver son compte aux Débrouillards, c’est de la curiosité », ajoute-t-elle.

Pour ce premier été à La Pocatière, le camp de jour des Débrouillards vise une cohorte de 24 jeunes par semaine. Ils doivent être accompagnés par deux moniteurs qui eux seront âgés d’au moins 17 ans. « Nous sommes actuellement en recrutement. Dès que nous les aurons dénichés, ils seront formés à Rimouski pour qu’ils soient en mesure de bien reproduire par eux-mêmes les expérimentations avec les enfants », d’expliquer la coordonnatrice.

Pour en savoir davantage sur le camp de jour des Débrouillards et pour les inscriptions, rendez-vous au www.technoscience-eq.ca.