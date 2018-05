La Pocatière : 7e édition du Festival de danses country

La 7e édition du Festival de danses country de La Pocatière aura lieu les 18, 19 et 20 mai prochains au Centre Bombardier.

À la programmation, il est prévu des cours de danse et de l’animation par The Funny Dancers le vendredi à 19 h à 21h, le dimanche de 13 h à 17 h et de 18 h à 20 h. Dans le même créneau, l’École de danse country Linda Sansoucy sera présente le samedi de 13 h à 21 h. Côté repas, un souper spaghetti-césar est au menu le samedi à 17 h et un poulet BBQ sera servi à la même heure le dimanche. La clôture du Festival sera assurée par un spectacle de Yanick Lavoie le dimanche soir dès 20 h.

Contactez Sylvie Hudon au 418 856-5989 ou visitez la page Facebook de l’événement à https://www.facebook.com/festivallapocatiere/ pour en savoir davantage sur le coût des soupers, des cours de danse ou des forfaits pour la journée.