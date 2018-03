Plutôt juin pour les anesthésistes à l’Hôpital de La Pocatière

Crédit photo : Stéphanie Gendron

Finalement, c’est plutôt en juin prochain que la problématique d’anesthésistes doit être réglée à l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière. Pourtant, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, avait pourtant promis qu’à Pâques, tout serait réglé.

Questionnée à cet effet, lors lors de l’inauguration officielle des nouveaux aménagements au Centre Thérèse-Martin de Rivière-Ouelle, vendredi, la présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, Mme Isabelle Malo, précisait ne pas faire partie des négociations qui ont cours actuellement entre le gouvernement du Québec, la Fédération des médecins spécialistes du Québec et l’Association des anesthésiologistes du Québec. Toutefois, elle mentionnait avoir eu vent qu’il y aurait une entente entre les différents partis, ce qu’elle considère comme une « excellente nouvelle. » « On va attendre de voir les termes de l’entente et à quel moment tout ça va se mettre en œuvre, mais il semblerait que se soit imminent », ajoutait-elle.

De son côté, le député de Côte-du-Sud, M. Norbert Morin, semblait en savoir davantage. « Il y a une entente et je vous dis qu’au 1er juin, ça sera chose du passé et l’Hôpital de La Pocatière aura les services qu’elle se doit d’avoir. Dans cette entente, c’est prévu que les spécialistes donnent des services où il y a des besoins et des découvertures. »