Plusieurs projets pour la Maison des Jeunes de L’Islet-Nord

Crédit photo : Courtoisie

La Maison des Jeunes de L’Islet-Nord tenait une journée porte ouverte à son tout nouveau point de service de Saint-Aubert, le 9 juillet dernier, sans parler d’autres projets à son agenda pour l’été.

Situé dans la Salle des Loisirs, généreusement prêtée par la Municipalité, le point de service est ouvert tous les lundis de 16 h à 21 h jusqu’au 20 août pour les jeunes âgés de 11 à 17 ans.

Camp d’implication

Cet été, la Maison des Jeunes de L’Islet-Nord tient un camp d’implication citoyenne de sept semaines pour un groupe de huit jeunes âgés de 12 à 15 ans. Le projet vise à offrir aux adolescents des expériences d’implication communautaire ainsi que des activités de loisir dans la région. Ils participent également à des ateliers de sensibilisation dans le but de les responsabiliser, les conscientiser et les mettre en action. L’objectif est également de faciliter leur première expérience d’intégration au marché du travail et l’acquisition globale d’autonomie.

Campagne d’autofinancement

Dans le but de soutenir la cause des jeunes et de contribuer au budget d’activités jeunesse, la Maison des Jeunes de L’Islet-Nord lançait récemment sa campagne d’autofinancement. Pour ce faire, vous pouvez vous procurer des pots de sauce à spaghetti de 900 ml faits « maison des jeunes ». Pour commander, contactez la Maison des Jeunes par courriel à mdj.lislet.nord@gmail.com ou au 418 598-3942.