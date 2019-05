Plusieurs projets en 2019 pour le Théâtre La Bacaisse

Crédit photo : Photo tirée de Facebook.

Le Théâtre La Bacaisse ne sera pas de retour cet été à Saint-Germain pour y présenter sa traditionnelle production théâtrale estivale. Toutefois, plusieurs projets sont sur la table pour la prochaine année, d’assurer Melissa Bouchard, dont le retour de l’enquête théâtrale déambulatoire à Saint-Pacôme.

Le désir d’exporter le concept théâtral qui a été développé à Saint-Germain au fil des étés explique principalement pourquoi La Bacaisse n’y présentera pas de pièce cet été au Théâtre des Prés. « On a été approché par d’autres municipalités du Kamouraska qui aimeraient nous accueillir. On va travailler sérieusement là-dessus cette année en 2019 », d’indiquer Melissa Boucher, auteure, metteure en scène et directrice artistique du Théâtre La Bacaisse.

Sans trop en dévoiler, Melissa Bouchard fait tout de même mention d’un spectacle propre à chacune des municipalités et qui ne serait pas présenté seulement en été. « Notre attachement à la région et plus fort que jamais et notre désir est de jouer partout au Kamouraska en offrant le plus possible un spectacle gratuit et accessible pour tous », d’ajouter la jeune femme originaire de Saint-Pascal.

« Notre désir serait que ce soit plus gros au cours des prochaines années et qu’on prolonge la durée des représentations durant l’été et peut-être même à l’automne. » – Melissa Bouchard

Enquête théâtrale déambulatoire

À Saint-Pacôme, La Bacaisse ramènera son enquête théâtrale déambulatoire que Melissa Bouchard espère voir devenir la nouvelle marque de commerce de la capitale du roman policier. « Notre désir serait que ce soit plus gros au cours des prochaines années et qu’on prolonge la durée des représentations durant l’été et peut-être même à l’automne », indique-t-elle.

D’ailleurs, pour la 3eédition, celle qui signera à nouveau la mise en scène de cette nouvelle enquête mentionnait que le parcours serait présenté tous les dimanches du 21 juillet au 25 août, à raison de deux représentations par soir, soit une fin de semaine de plus que l’an dernier. « La réponse a été très bonne encore l’an dernier avec 100 à 150 personnes chaque soir », d’expliquer la metteure en scène.

Intitulée « Les oiseaux se cachent », l’enquête théâtrale déambulatoire de cette année introduira une nouvelle intrigue, mais également de nouveaux personnages. Rappelons que l’an dernier, « Le cadavre du meunier » était en quelque sorte une continuité de la première enquête présentée à l’été 2017. Signé Maurice Gagnon, journaliste et auteur de romans policiers résident à Saint-Pacôme, le texte de « Les oiseaux se cachent » permettra cette année à de jeunes talents fraîchement sortis du conservatoire d’art dramatique de faire leurs premières armes de façon professionnelle dans le métier.