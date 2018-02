Plusieurs projets d’infrastructures en attente au Kamouraska

Crédit photo : Maxime Paradis

Plusieurs projets d’infrastructures d’aqueduc et d’égout pourraient être réalisés cette année ou l’an prochain au Kamouraska. Les municipalités concernées sont Kamouraska, Saint-Denis-De La Bouteillerie, Saint-Germain et Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

De tous ces projets, c’est celui de Sainte-Anne-de-la-Pocatière qui sera le plus dispendieux. Évalué actuellement à 10 M$, il implique de brancher au réseau d’aqueduc de la Ville de La Pocatière tous les bâtiments de la Route 132 entre l’usine Bombardier et la halte routière à l’entrée l’ouest de la Municipalité, ainsi que les résidences du Carré Saint-Louis. « On parle d’environ 160 branchements, si on considère là-dedans qu’on amène l’eau à des terrains vacants où il pourrait y avoir d’éventuelles constructions », d’indiquer le maire, Rosaire Ouellet.

Tous les documents relatifs au financement gouvernemental dans ce projet ont été envoyés récemment au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) et au ministère de l’Environnement. Si la Municipalité obtient une réponse positive, Rosaire Ouellet dit être prêt à aller en appel d’offres au début mars pour une première phase de travaux à l’été 2018.

« On parle d’environ 160 branchements, si on considère là-dedans qu’on amène l’eau à des terrains vacants où il pourrait y avoir d’éventuelles constructions. » – Rosaire Ouellet

Saint-Denis-De La Bouteillerie

De son côté, le maire de Saint-Denis-De La Bouteillerie, Jean Dallaire, ne s’attend pas à ce que son projet d’égout dans le périmètre urbain de sa Municipalité se réalise en 2018. « Il reste encore des ficelles à attacher. Je serais surpris », confiait-il.

Attendu depuis 20 ans, ce projet de collecte et de traitement des eaux usées concerne 90 résidences sur une distance d’environ 1 km sur la route 132, une partie de la route 287 et le haut de la côte près de l’église. Il prévoit également la construction d’étangs aérés au sud du périmètre urbain. Pour le moment, la Municipalité évalue le projet autour de 6 millions $. Elle espère être en mesure de le faire financer à la hauteur de 70 à 90 %.

Kamouraska

À Kamouraska, l’approvisionnement en eau n’est pas une problématique nouvelle. À l’occasion, la Municipalité doit même faire transporter de l’eau de Saint-Pascal. La construction d’un nouveau puits d’alimentation est devenue nécessaire. Celui-ci doit avoir pignon sur rue sur le chemin Lévesque à Saint-Pascal, près de l’autoroute 20. Le maire Gilles A. Michaud espère voir le projet se réaliser en 2018. « Notre problématique dure depuis une bonne dizaine d’années », rappelait-il.

Évalué à 3 M$, ce projet comprend la construction d’une petite usine de traitement d’eau au puits d’approvisionnement et un rattachement au réseau d’aqueduc de la Municipalité sur une distance d’environ 1 km sur la Route de Kamouraska. Onze autres bâtiments pourront en profiter au passage.

Saint-Germain

Lorsque contacté par Le Placoteux, le maire de Saint-Germain, Daniel Laplante, était très optimiste de voir son projet de réseau d’égout se réaliser en 2018. « On espère débuter au courant de l’été ou à l’automne », déclarait-il.

Ce projet prévoit le branchement d’une cinquantaine de résidences du périmètre urbain aux égouts, mais également la mise aux normes de la tuyauterie du réseau d’aqueduc et la réfection des égouts pluviaux. Pour le moment, M. Laplante a préféré ne pas communiquer l’estimation du coût total des travaux. Néanmoins, il mentionnait qu’il s’attend à un financement gouvernemental autour de 80 % pour le projet.