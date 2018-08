Plusieurs nouveautés à la Commission scolaire de la Côte-du-Sud

À l’aube de la rentrée scolaire, plusieurs nouveautés attendent les petits et grands qui fréquenteront les établissements de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud (CSCS) pour la prochaine année scolaire.

D’abord, au secteur jeunes, on compte 7 940 élèves qui fréquenteront les établissements de la CSCS en 2018-2019, soit 5 404 au service Passe-Partout, au préscolaire et au primaire (une hausse de 39 par rapport à 2017-2018), et 2 536 au secondaire (baisse de 17 par rapport à 2017-2018).

Du côté de la formation générale des adultes, un total de 312 élèves sont inscrits dans les centres de formation et 4 sont en formation à distance. Un nombre plutôt similaire à l’année dernière où on dénombrait 310 élèves en tout.

Pour la formation professionnelle, 645 élèves sont inscrits dans les trois centres de la commission scolaire. De ce nombre, 263 sont au régulier et 382 effectuent leur formation à distance ou en ligne, ce qui représente un total de 3 élèves de plus que l’an dernier. Notons qu’en raison de la possibilité d’entrée continue pour plusieurs programmes de la formation générale des adultes et de la formation professionnelle, le nombre d’élèves varie grandement au cours de l’année scolaire.

Du côté de la formation professionnelle, plusieurs programmes s’adaptent aux besoins des entreprises de la région. Le programme Assistance à la personne en établissement et à domicile, menant à un diplôme d’études professionnelles (DEP), a récemment été revu. De plus, les élèves de la cohorte de l’automne 2018 pourront réaliser leur formation en formule d’apprentissages accrus en milieu de travail, ce qui signifie que 50 % de la formation sera faite en milieu scolaire et 50 % en milieu de travail. Les compétences du DEP en secrétariat ont également été revues afin de s’adapter aux nouvelles réalités de travail.

Au cours des prochains jours, les élèves de la commission scolaire vivront des activités d’accueil et d’intégration dans leur nouvelle classe. Le conseil des commissaires souhaite à tous les élèves et à leur famille une année scolaire remplie de réussite de découvertes! Pour connaitre toutes les nouveautés de la CSCS en vigueur pour 2018-2019, il suffit de visiter le cscotesud.qc.ca.