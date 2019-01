Plusieurs médailles à la compétition de Trois-Pistoles

Crédit photo : Courtoisie

Du 30 novembre au 2 décembre dernier se tenait la compétition Invitation Trois-Pistoles 2018. Le CPA La Pocatière a fait bonne figure et plusieurs patineuses sont revenues avec des rubans et des médailles.

Dans la catégorie Star 2, Camille Landry a remporté un ruban de bronze et Alison Casgrain, un ruban d’argent. En Star 4 moins de 13 ans, Ève-Sophie Caron revient avec une médaille d’or. Dans le Star 5 moins de 13 ans, Marianne Bégin a gagné la médaille de bronze et dans le Star 5 plus de 13 ans, Alexanne Patenaude, la médaille d’or. Dans la catégorie Interprétation bronze, Sarah Bélanger est médaillée d’argent. L’équipe « Les rockeuses super métal », composée de Marianne Bégin, Sarah Bélanger et d’Ève-Sophie Caron, a remporté la médaille d’argent.

Pendant ce temps, du 27 novembre au 2 décembre dernier, se tenait à Edmonton, en Alberta, la compétition nationale des Défis canadiens. Du CPA La Pocatière, Pier-Alexandre Hudon et sa partenaire, Gabrielle Lévesque, se sont classés en 4e position en couple junior et se méritent par le fait même leur place pour les Championnats nationaux Canadian Tire 2019, qui se tiendront à St-John, au Nouveau-Brunswick du 13 au 20 janvier 2018. Pour sa part, Alexandre Simard, en junior homme, a terminé au 22e rang.