Plusieurs familles à la Grande bataille de feuilles mortes

Crédit photo : Anyse Lévesque

Marto Napoli a une fois de plus rassemblé une foule de familles, le samedi 20 octobre dernier, alors que se tenait pour une quatrième année consécutive la Grande bataille de feuilles mortes au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Les conditions météorologiques plutôt incertaines n’ont pas empêché le millier de participants de jouer dans le plus imposant tas de feuilles, lesquelles provenaient du Québec, du Nouveau-Brunswick et même du Maine, et dont la hauteur a atteint près de 20 pieds. L’ajout d’une petite montagne de feuilles destinée aux plus jeunes a certainement contribué au succès de cette quatrième bataille à La Pocatière.

Par ailleurs, un peu plus de 500 repas Joyeux Festins ont été distribués aux participants, gracieuseté du restaurant McDonald’s. C’est sans compter les 500 portions de la célèbre bûche au fudge et whiskey à l’érable de Marto qui ont été remises aux becs sucrés, gracieuseté de la Pâtisserie Michaud.

Avec le succès qu’a connu l’événement ces quatre dernières années, Marto vise encore plus haut et compte en faire un événement majeur. Des discussions sont par ailleurs en cours pour développer le concept dans la ville de Salem au Massachusetts.