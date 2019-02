Plusieurs brigades incendie du Kamouraska quittent la CAUREQ

Crédit photo : Unsplash.com

La Ville de La Pocatière envisage de quitter le service d’appels d’urgence 9-1-1 CAUREQ (Est-du-Québec) au profit de la CAUCA (Chaudière-Appalaches). Même scénario pour le service intermunicipal de sécurité incendie de Saint-Pascal.

La Ville de La Pocatière a adopté une résolution en ce sens le 25 février dernier. « C’est surtout dans un but d’uniformiser avec le reste de la MRC et des voisins autour. Les deux ont présenté leurs services dernièrement également », a dit le maire Sylvain Hudon. Ce changement à La Pocatière concernerait aussi Sainte-Anne-de-la-Pocatière et Sainte-Onésime-d’IXworth.

Le contrat avec la CAUREQ vient à échéance en fin d’année 2019 ou en début d’année 2020.

La résolution indique aussi qu’une démarche à l’échelle de la MRC de Kamouraska a été effectuée et le Comité de sécurité incendie a établi que le choix d’une centrale d’urgence unique pour le Kamouraska permettra d’assurer à court et long termes l’uniformisation et l’interopérabilité des services d’incendie. Cette décision pourrait donc affecter d’autres brigades. C’est le cas du Service intermunicipal de sécurité incendie de Saint-Pascal qui dessert aussi Sainte-Hélène, Saint-Philippe, Kamouraska, Saint-Bruno et Saint-Germain.

Actuellement, Saint-Alexandre, Saint-Joseph et Saint-André utilise déjà la CAUCA.

Tous les intervenants questionnés affirment que c’est dans le but d’uniformiser les services que ces décisions sont prises. On tient aussi compte des services offerts, la technologie et l’aspect financier.

La directrice de la CAUREQ a indiqué qu’elle en était à analyser le dossier et qu’un suivi sera fait ultérieurement.