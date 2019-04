Plusieurs bénévoles honorés à Saint-Pascal

Crédit photo : Courtoisie

Le 11 avril dernier, la Ville de Saint-Pascal soulignait, par sa traditionnelle Fête des bénévoles, l’engagement et le dévouement des citoyens impliqués dans sa communauté.

C’est sous le thème Et si on osait bénévoler … que cette soirée hommage s’est déroulée. Près de 225 bénévoles, provenant des 48 organismes du milieu, ont profité du copieux repas servi en leur honneur par Provigo, le personnel de la Ville et les membres du conseil municipal.

Depuis maintenant 19 ans que la Ville tient à mettre en lumière le travail remarquable de bénévoles s’étant illustrés au cours de l’année. C’est dans une ambiance des plus conviviales que la Ville a souligné l’engagement exemplaire de plusieurs bénévoles de la collectivité : monsieur Martin Landry, madame Colette Lévesque, madame Danielle Morneau, monsieur Claude Dumont, monsieur Jonathan Turcotte, monsieur Mathis Mayer ainsi que mademoiselle Émy Dionne. Un hommage personnalisé leur a été rendu lors de la soirée.