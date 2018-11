Plus qu’un dépanneur

Crédit photo : Photo tirée de Facebook.

Saint-Roch-des-Aulnaies profite, depuis quelques mois, des avantages d’une épicerie locale. La fermeture temporaire de ce service de proximité nous a obligés à prendre conscience de son importance pour

notre municipalité.

Merci à M. Marco Pelletier qui a relevé le défi de nous faire profiter de son expertise et de son entregent. Soulignons principalement les qualités d’accueil de ce nouveau propriétaire et de son équipe, la diversité des produits, la qualité des mets préparés, etc. Dans le domaine de l’alimentation, la compétition est présente, ce qui

rend difficile la gestion et le maintien des plus petits joueurs comme ce service local offert par M. Pelletier, mais, et ce qui fait la différence dans une « épicerie du coin », c’est le plaisir de rencontrer des gens « d’adon », d’être accueillis et servis par des personnes soucieuses d’un service personnalisé. Il faut considérer le fait qu’en

achetant chez nous, ce geste contribue à l’économie locale et diminue les déplacements. Bref, plus qu’un simple dépanneur, l’épicerie du coin est un service apprécié et avantageux. Faire un arrêt pour un litre de lait, un met préparé, une boîte de conserve, une caisse de bière ou un plein d’essence, c’est participer à l’économie locale et

nous y sommes tous gagnants.

André Drapeau, Saint-Roch-des-Aulnaies