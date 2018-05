Une plus imposante programmation pour le 2e Festival des générations à Saint-Alexandre

Crédit photo : Stéphanie Gendron

Après le succès de la première édition, le comité organisateur du Festival des générations Aliments ASTA de Saint-Alexandre récidive avec une programmation plus musclée et plus de nouveautés.

« L’année 2017 a été celle du changement et le bilan est bon », a dit le président de l’ADEL, Guillaume Bélanger. L’an passé le souper du samedi a affiché complet, tout comme le tournoi de balle donnée. Même si la température n’était pas au rendez-vous, 250 bracelets ont été vendus et on estime que 400 à 500 personnes ont circulé sur le site.

Cette année, les nouveautés prévues sont le spectacle musical d’ouverture du vendredi 10 août dans le cadre du Festival Eurochestries. Un feu d’artifice lancera aussi les activités le vendredi. Le samedi, en plus des tournois et activités sportives, un souper côtes levées se tiendra en soirée avec Pat BBQ, qui a définitivement le vent dans les voiles ces jours-ci.

En plus des soirées musicales du vendredi et du samedi, des jeux gonflables, tatouage temporaire et mini-fermette amuseront les plus petits. Un spectacle avec Atchoum sera présenté dimanche.

Comme l’an passé, deux citoyens ambassadeurs de Saint-Alexandre seront honorés, soit Sébastien Saindon, de la ferme Saindon et Simon Viel, jeune adepte de motocross.

Le partenaire officiel du festival demeure les Aliments Asta. « C’est une occasion en or de remercier toute la population pour son soutien dans nos projets au fil du temps. Tous nos employés pourront profiter pleinement d’un beau week-end familial rempli d’activités pour tous les âges et tous les goûts », a dit Jacques Poitras, président.

Pour plus de détails sur la programmation, visitez la Page Facebook du Festival des générations. Les activités ont lieu sur les terrains municipaux et au Complexe municipal situé sur la route 289.