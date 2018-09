Plus de policiers à Rivière-Ouelle dans les prochaines semaines

Crédit photo : Archives Le Placoteux

Les policiers de la Sûreté du Québec seront plus présents au cours des prochaines semaines et réaliseront des opérations en sécurité routière dans les rues de Rivière-Ouelle.

Les policiers surveilleront principalement le non-respect de la vitesse, les crissements de pneus ainsi que tout autre comportement dérangeant, pouvant nuire à la quiétude ou à la sécurité des résidents.

C’est suite à une demande de la municipalité que les policiers débarqueront à Rivière-Ouelle. Il y avait même eu une pétition remise à la municipalité, de la part de citoyens, qui demandait de trouver des solutions pour régler des problèmes de circulation.

Les amendes pour les excès de vitesse varient selon l’infraction commise et que tout conducteur qui en commet s’expose automatiquement à recevoir un constat d’infraction. De plus, un conducteur circulant à plus de 90 km/h dans une zone de 50 km/h commet un grand excès de vitesse (GEV). En plus de recevoir une amende, il voit son permis de conduire suspendu pour une période de sept jours pour une première infraction et de 30 jours pour une seconde infraction.

La sanction relativement à un crissement de pneus est de 63 $ incluant les frais, alors que l’omission de s’immobiliser à un arrêt obligatoire se traduit par une amende s’élevant à 169 $, incluant les frais, et à l’inscription de trois points d’inaptitude sur le permis.