Plus de neige en janvier dans la région

Non, ce n’est pas seulement qu’une impression. Entre 30 et 50 cm de neige de plus que la moyenne sont tombés en janvier dans la région de Kamouraska-L’Islet. Selon MétéoMédia, il y a même de fortes chances qu’on dépasse la moyenne d’accumulation hivernale habituelle d’ici la fin février.

Météorologue chez MétéoMédia, Guillaume Perron n’est pas tant surpris par la quantité de neige au sol dans notre région – environ 140 cm – tombée depuis le début de l’hiver, mais plutôt par le moment où elle tombée. « Autant de neige en janvier, c’est plutôt rare. Avec février, janvier n’est pas réputé pour être un mois actif, contrairement à décembre ou mars », mentionne-t-il.

Le début et la fin de la saison hivernale sont souvent plus propices aux tempêtes de neige qui laissent des accumulations abondantes, précise-t-il. La raison est fort simple. En décembre, l’air froid tente de s’installer alors qu’il y a encore présence d’air chaud. En mars, c’est le contraire. Au final, les conditions sont parfaites pour créer de belles dépressions.

Avec des températures assez froides ressenties depuis le début de janvier, comment se fait-il qu’autant de neige tombe sur la région? « Il a fait froid sur le territoire québécois, mais la douceur n’était jamais loin au sud. Lors de la tempête des 20 et 21 janvier derniers, il faisait environ -20°, mais pas trop loin à New York, il faisait +10 °C. C’est ce qui a permis à la tempête de se rendre chez nous et de laisser autant de neige », d’expliquer Guillaume Perron.

D’ailleurs, il ajoute que c’est la particularité des tempêtes qui se sont abattues en janvier cette année. Elles étaient pratiquement toutes accompagnées d’un temps particulièrement froid et de forts vents propices à la poudrerie. « À -15 °C, la tempête de la semaine dernière était une des plus froides enregistrées au Québec depuis les années 1920 », de s’exclamer le météorologue. Le scénario doit même se reproduire aujourd’hui où une dizaine de centimètres sont encore prévus sur notre région.

Aperçu février

L’hiver étant loin d’être terminé, Guillaume Perron mentionne que les prévisions mensuelles de MétéoMédia pour le mois de février s’annonçaient pas si mal jusqu’à maintenant. Un peu de douceur serait prévu en milieu de mois.

De plus, il estime que la moyenne saisonnière annuelle de 170 cm de neige pour notre région sera sûrement dépassée cette année. « Mais dans l’ensemble, quand on se souviendra de l’hiver 2018-2019, ça risque d’être surtout pour son côté assez déréglé et mouvementé », concluait-il.