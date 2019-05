Plus de 7 000 $ en bourses pour les jeunes de la région de Montmagny-L’Islet

Crédit photo : Courtoisie

Dans le cadre du concours Face aux Dragons organisé par les Carrefours jeunesse-emploi (CJE) de Montmagny et de L’Islet, plus de 7 000 $ en bourses ont été remis aux étudiants méritants qui ont présenté un projet entrepreneurial. Au total, 18 projets ont été présentés au panel de Dragons lors de cette 4e édition.

Quatre projets se sont démarqués et ont reçu une distinction supplémentaire prenant la forme d’une « Flamme ». Le projet « Flip! », un jeu de table en bois favorisant l’apprentissage des calculs mentaux présenté par les élèves en formation préparatoire au travail (FPT) de l’école secondaire Louis-Jacques-Casault en collaboration avec l’Écoprise, s’est mérité la flamme Desjardins. La flamme MRC de L’Islet a été octroyée au projet de réalité augmentée, « Vision 360 », développé par un groupe d’étudiants de 2e et 3e secondaire de l’école Bon-Pasteur. Finalement, la flamme Rousseau Métal a été décernées à deux projets conjoints qui soutiendront les efforts d’embellissement de la localité de Saint-Pamphile, soit « Matériaux Classe-Monde Coopérative de service », un projet de fabrication de produits en bois des élèves en adaptation scolaire de l’école secondaire La Rencontre, et « Bacs à fleurs », un projet de semis et de repiquage de fleurs par les enfants de 2e et 3e cycle du service de garde de l’école primaire St-Joseph. Pour en savoir plus sur les récipiendaires et les projets, il suffit de consulter la page Facebook Face aux Dragons Montmagny-L’Islet.

« Au terme de ce parcours, les étudiants auront non seulement réalisé un projet entrepreneurial, mais ils auront surtout pris conscience de tout le talent et le potentiel qu’ils possèdent. Ce concours leur offre la chance d’apprendre, d’expérimenter et de développer leur créativité, leur autonomie, leur sens de l’innovation, leur désir de relever des défis. Bref, des valeurs qui leur permettront de devenir de meilleures personnes », a souligné Francyne Pellerin, présidente d’honneur de l’édition 2019 de Face aux Dragons Montmagny-L’Islet et directrice générale de la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet.

Les CJE de Montmagny et de L’Islet tiennent à remercier Mme Pellerin ainsi que les « Dragons », Véronique Gagnon, vice-président chez Transport St-Pamphile, Isabelle Bélanger, copropriétaire de Transport Gybélic, Réjean Lemieux, CPA auditeur, CMA et associé en certification chez Mallette S.E.N.C.R.L. à Montmagny, André Dufresne, directeur d’usine chez Teknion à Montmagny, Bruno Fournier, directeur chez Desjardins Entreprises Côte-du-Sud, et Bryan Paris, vice-président aux ventes chez Paber Aluminium. Leur implication contribue à promouvoir non seulement l’entrepreneuriat chez les jeunes, mais également la persévérance scolaire.

Le concours entrepreneurial « Face aux Dragons » est rendu possible grâce à la participation financière de nombreux partenaires. Les CJE de la MRC de Montmagny et de L’Islet tiennent à remercier la Caisse Desjardins, Rousseau Métal, Teknion, Mallette, Transport Gybélic, Transport St-Pamphile, Paber Aluminium, les MRC de Montmagny et de L’Islet, le Journal coopératif L’Oie Blanche, le Club Richelieu de Montmagny, Maisons Laprise, Amisco, Plastiques Gagnon, Prolam, Promutuel Assurance, Ressorts Liberté, le Centre d’aide aux entreprises de Montmagny-L’Islet, la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, le Centre de formation professionnelle de L’Envolée ainsi que le Centre d’études collégiales de Montmagny.