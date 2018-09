Plus de 500 personnes attendues au Rendez-vous mode Financière Sun Life

Crédit photo : Courtoisie

Entre 500 et 600 personnes sont attendues à la 1re édition du Rendez-vous mode Financière Sun Life. L’événement aura lieu le 29 septembre prochain à 19 h à la Cathédrale Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Cet événement a pour but de présenter la marchandise automne-hiver de neuf boutiques de La Pocatière : Chaussures Pop, Elle et Moi, L’Échiquier, Studio Mode, Duo Mode & Déco, Hangar-29, Khazoom 2000, JEYAH Boutique et Pentagone.

Comme le souligne le directeur du développement industriel chez Développement économique La Pocatière (DELP), M. Joël Bourque, l’organisation de cette soirée est à l’initiative du comité Je commerce ICI. « Dans l’exercice de concertations des commerçants qui s’est fait ces dernières années, une des idées ressorties était de créer de l’événementiel pour susciter de l’achalandage commercial à La Pocatière. Le Rendez-vous mode s’inscrit directement dans cette ligne de pensée », indiquait-il.

De plus, le choix de la Cathédrale pour tenir l’événement ne serait pas anodin. « C’est vrai que la salle offre des facilités en matière d’espace et de capacité d’accueil, mais en même temps, pour le comité il s’agit d’une façon de montrer son soutien au patrimoine religieux et culturel de La Pocatière, à même titre qu’il faut soutenir les entreprises de chez nous », d’ajouter Joël Bourque.

Les billets pour le Rendez-vous mode Financière Sun Life sont actuellement en vente dans les boutiques participantes et auprès des membres des Chevaliers de Colomb et de l’Association Marie-Reine. Un forfait V.I.P. doit également être attribué parmi ceux qui auront fait leurs achats dans les boutiques participantes. Pour plus de détails, contactez Développement économique La Pocatière.