Plus de 4,6 M$ pour l’entretien des routes dans le comté de Côte-du-Sud

Crédit photo : Claude Hurens

En lien avec l’annonce nationale de la refonte du Programme d’aide à la voirie locale, le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, M. Norbert Morin, annonce au nom de la ministre déléguée aux Transports, Mme Véronyque Tremblay, une aide financière de plus de 4,6 M$ pour l’entretien des routes de la circonscription de Côte-du-Sud en 2018.

En tout, 42 municipalités recevront une aide financière pour l’entretien de leurs routes locales de niveau 1 et 2 qui s’élève à un montant total de 4 684 696 $. « Ces aides permettront d’assurer l’amélioration et l’entretien des routes en Côte-du-Sud, ce qui aura comme incidence d’améliorer la sécurité des citoyennes et des citoyens. De plus, en simplifiant et en modernisant les normes, particulièrement à l’égard de l’aide à l’immobilisation et de l’aide à l’entretien du réseau routier local, le gouvernement fait preuve d’écoute et démontre son appui envers le milieu municipal », de déclarer Norbert Morin.