Plus de 36 000 $ pour le Défi têtes rasées de Leucan

Crédit photo : Maxime Paradis

Le Défi têtes rasées de Leucan a été particulièrement lucratif cette année à La Pocatière en amassant la coquette somme de 36 300 $ au terme de son événement phare présenté le 23 mai au Centre Bombardier.

Il s’agit d’une somme d’environ 14 000 $ supérieure à la précédente édition qui s’était pourtant déroulée beaucoup plus tard en juin. « Il faut dire qu’il s’agit seulement de ce que nous avons amassé jusqu’à maintenant en Côte-du-Sud, depuis le début de notre campagne 2019. Dans les faits, on continue d’amasser des dons jusqu’à la fin de l’année », d’indiquer Émilie Têtu, chargée de projets au développement philanthropique chez Leucan région de Québec.

Pour la campagne de cette année, Leucan pouvait compter sur deux familles porte-parole, soit celle d’Adam Landry 11 ans de Saint-Pascal et Jérémi Rousseau 12 ans de La Pocatière. Également, l’artiste-peintre Sophie Lambert de Saint-Jean-Port-Joli et la propriétaire du Café Azimut de La Pocatière Julie Lévesque agissaient à titre de coprésidentes d’honneur.

Impliquée auprès de Leucan depuis de nombreuses années, Julie Lévesque en était à sa première présidence d’honneur de l’événement. Elle s’est dite particulièrement touchée et heureuse des résultats obtenus. « Je remarque aussi que de plus en plus de jeunes hommes, mais surtout de jeunes filles, mettent leurs têtes à prix. C’est impressionnant et ça montre que la cause et l’événement sont rassembleurs », a-t-elle déclaré.

Outre la trentaine de participants qui se sont fait raser pour l’occasion, remettant au passage des sommes amassées excédant souvent les 1000 $, un des moments forts a été le rasage de M. Renaud Gamache de Saint-Roch-des-Aulnaies. Lors du lancement de la campagne en mars dernier, l’homme à l’apparence de père Noël avait accepté de mettre sa tête à prix lors du 5 à 7 du 23 mai. Son geste a été accompagné d’un don de 1240 $.

Rappelons que le Défi têtes rasées en était à sa 10eédition à La Pocatière. L’argent amassé lors de l’événement permet à Leucan d’offrir plusieurs services de soutien à l’enfant atteint et à sa famille, en plus de financer la recherche en oncologie pédiatrique.