Plus de 20 000 $ amassés grâce au GOvember

Crédit photo : Stéphanie Gendron

Le GOvember a conclu sa seconde édition lors d’un 5 à 7 chez Peterbilt à Saint-Pascal. Pour l’occasion, plusieurs maires et même Paolo Noël avaient mis leurs barbes à prix, permettant de faire grimper les montants amassés pendant tout le mois à plus de 20 000 $.

Les organisateurs sont plus que satisfaits. Les gens d’affaires ont encore une fois embarqué et étaient très autonomes dans leurs démarches. Ils se sont appropriés l’événement, qui vise à faire la promotion de la santé masculine, tout en mettant de l’avant les commerçants de Saint-Pascal jusqu’à L’Islet.

« De voir tous nos commerçants embarquer d’eux-mêmes, car les gens faisaient leurs publications et nous avisaient après, c’est super. À Saint-Pascal, il y a eu beaucoup d’énergie là-dedans. Je pense qu’il y avait un besoin, quelque chose que les gens attendaient. C’est un mouvement rassembleur à tous les points de vue » , a dit Mino Adjin.

Les montants seront remis cette année à trois organisations : la Fondation André-Côté, la Fondation de l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima et le Projet Pères de la Maison de la famille du Kamouraska.

« L’an passé, nous avions eu un don de 7000 $ du GOvember qui avait servi à ouvrir un compte pour faire un programme d’aide financière pour les familles à faible revenu dans le Kamouraska, pour des frais de déplacement, de l’hébergement, etc », a dit Maryse Pelletier, directrice de la Fondation André-Côté.

85 % des personnes qui font des demandes à ce programme sont des hommes. « Les hommes sont souvent les pourvoyeurs de la famille, donc les demandes sont plus souvent masculines que féminines. On a aussi parlé de santé masculine. La Fondation s’est impliquée en produisant des chroniques sur le site du GOvember qui parlaient entre autres de cancer chez les hommes et le deuil chez les hommes », a ajouté Mme Pelletier.

Lors de la soirée de clôture, des maires de la région avaient mis leurs barbes à prix : Sylvain Hudon de La Pocatière, Benoît Pilotto de Saint-Onésime, Pierre Saillant de Mont-Carmel, qui abandonnait sa barbe pour la première fois en 40 ans, Rosaire Ouellet de Sainte-Anne-de-La-Pocatière et Rénald Bernier de Saint-Pascal. Le célèbre Paolo Noël avait aussi mis sa barbe à prix et a participé à l’événement avec plaisir.

L’organisation compilera les derniers dons ces jours prochains, mais prévoit avoir amassé au moins 20 000 $, soit quelques milliers de plus que l’an dernier.