Plus de 184 000 $ pour améliorer la sécurité dans les sentiers de motoneiges

Des aides financières totalisant 184 786 $ sont accordées aux différents clubs et organismes de la circonscription de Côte-du-Sud pour les soutenir dans leurs efforts à rendre la pratique de la motoneige et du véhicule tout-terrain (VTT) plus sécuritaire.

Le Programme d’aide financière temporaire pour améliorer la sécurité en véhicule hors route vise à soutenir la réalisation d’études, de plans et devis, de travaux sur les sentiers de VHR ou les lieux de passage hors sentiers, la tenue d’événements et de formations axées sur la sécurité en VHR, ainsi que l’acquisition de matériel dans le but de renforcer la sécurité dans la pratique du VTT et de la motoneige et d’assurer la pérennité des réseaux de sentiers.