Plus de 1000 $ pour l’Association Horizon Soleil

Crédit photo : Courtoisie

Année après année, les biscuits sourire de Tim Hortons ne cesse d’être une source de générosité. Ce sont de nombreux sourires qui ont été partagés dans la ville de Saint-Jean-Port-Joli en septembre, dans le cadre de la campagne de financement annuelle biscuit Sourire de Tim Hortons qui a permis d’amasser 1553 $ au profit de L’Association Horizon Soleil.

L’intégralité des recettes amassées par la vente de biscuits Sourire cette année viendra en aide à cet organisme à but non lucratif qui dispense des services aux personnes handicapées des paroisses environnantes. Elle dispense des activités à caractère social, culturel et éducative et permet l’intégrité pleine et entière aux personnes handicapées. En semaine, près de 30 personnes participent aux activités de l’association.