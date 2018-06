Plus de 1 500 jeunes participants à Accro de la Techno

L’année scolaire 2017 – 2018 a été bien remplie pour Accro de la Techno. En effet, l’organisme a enregistré 1 504 participations de jeunes de 10 à 15 ans dans trois volets d’activités.

« Ces résultats démontrent vraiment que nos actions sont utiles pour soutenir le travail réalisé par les enseignants et j’en suis très fier. Les jeunes aiment découvrir les sciences et les technologies. » de mentionner M. Éric Dufresne, directeur.

En détail, 702 jeunes ont participé à la 2e édition de la journée Accro de la Techno ayant eu lieu le 23 novembre 2017 au Cap-St-Ignace, 652 jeunes ont participé à l’un des 33 ateliers animés en classe, 6 classes ont pu profiter d’une imprimante 3D pour des périodes d’un mois en moyenne permettant à 135 jeunes de découvrir cette technologie et finalement 15 jeunes ont profité d’une trousse de construction de petits véhicules solaires.

L’objectif pour l’année scolaire 2018 – 2019 sera d’atteindre 2 000 participations de jeunes. Des nouveautés seront au menu dès septembre et la journée Accro de la Techno sera de retour le 29 novembre 2018 pour une 3e édition et cette fois-ci à Rivière-du-Loup. Les personnes intéressées peuvent consulter le site www.accrodelatechno.ca pour plus d’information.