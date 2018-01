Plus d’argent pour les gicleurs dans les résidences pour aînés

Afin d’accélérer les efforts déployés pour assurer un milieu de vie plus sécuritaire pour les aînés, le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Gaétan Barrette, a annoncé une bonification du programme d’aide financière pour l’installation de systèmes de gicleurs dans les résidences privées pour aînés (RPA), représentant un investissement supplémentaire de 67,43 M$.

L’aide accordée sera rehaussée de 40 %, atteignant notamment 100 % pour les RPA de moins de 30 unités et pour toutes les RPA de type organisme à but non lucratif (OBNL). Ces changements permettront donc d’augmenter de façon notable le montant de la subvention maximale admissible pour les propriétaires de RPA. Un remboursement rétroactif sera également attribué aux RPA qui ont déjà bénéficié du programme depuis son entrée en vigueur en 2015. Des allégements administratifs seront aussi mis en place.

« La sécurité des aînés qui habitent dans des résidences privées pour aînés a toujours été une priorité pour notre gouvernement. Nous avions annoncé il y a quelques mois que nous étions en révision du programme mis en place en 2015. Après consultation des différents intervenants, nous sommes persuadés d’être arrivés à une bonification substantielle qui permettra aux RPA d’avoir un meilleur appui financier et de mener à terme leurs travaux plus rapidement, et ce, au bénéfice des aînés qui y résident », dit Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux.