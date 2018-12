Les plats des fêtes en vedette au Musée

Crédit photo : Courtoisie

La Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation de La Pocatière innove en proposant une exposition qui évoluera au fil des mois. L’exposition mettra en vedette les mets traditionnels associés aux fêtes depuis 1890 et les nourritures de fêtes d’autres communautés.

La nourriture est au cœur de nos vies quotidiennes et lors de grandes réjouissances, souligne le directeur du Musée Luc St-Amand. «La nourriture rejoint tout le monde. Tout le monde mange, tout le monde célèbre. Quand on célèbre, on mange», estime M. St-Amand.

L’exposition veut ainsi présenter l’évolution de la cuisine au fil des décennies, à travers chaque mois de l’année. Il s’agit donc d’un voyage dans le temps qui parlera de la fameuse galette des Rois de janvier, mais aussi de l’irish stew des Irlandais. Une mosaïque présentera les principaux mois et la reconstitution d’une cuisine permettra de voir l’évolution des instruments de cuisine et des plats pour chaque mois et fête. La cuisine changera chaque mois où le Musée sera ouvert, d’où l’innovation dans l’évolution de l’exposition.

«On essaie quelque chose ici. On croit que ça peut donner quelque chose d’intéressant en bout de piste», a dit Luc St-Amand.

L’exposition Nourritures de fêtes est présentée du 30 novembre 2018 au 5 janvier 2020.