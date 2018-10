Plastique Gagnon et Voyages Humania verdissent La Pocatière

Crédit photo : Courtoisie

Plus de 500 arbres ont été mis en terre en compagnie d’une trentaine d’étudiants de l’ITA aux abords du nouveau quartier industriel Charles-Eugène Bouchard ainsi que derrière l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima à La Pocatière le 16 octobre dernier.

L’objectif du projet est notamment de séquestrer 114,45 tonnes de Co2 afin de réduire l’empreinte carbone de Plastiques Gagnon, Voyages Humania ainsi que de l’AREQ-CSQ.

L’entreprise de St-Jean-Port-Joli est bien connue pour la fabrication de pièces de plastiques. Elle devra maintenant aussi être connue pour son engagement dans la lutte aux changements climatiques. L’entreprise compense chaque année son empreinte carbone déterminée en 2016 suite à un inventaire de gaz à effets de serre (GES). Cette année, Plastiques Gagnon célèbre son 60e anniversaire et la direction a eu l’idée de financer la plantation symbolique de 6 arbres pour chacune de ses années pour un total de 360. « Cela fait plusieurs décennies maintenant que notre organisation s’implique dans le milieu. Nous voulons continuer à créer des retombées positives et durables pour les générations futures! », explique Marie-Hélène Lavoie, directrice des finances de Plastiques Gagnon.

Du côté de Voyages Humania, il s’agit d’une première collaboration avec Arbre-Évolution et son Programme de Reboisement Social™. « Nous savons très bien que les déplacements généreront d’importantes quantités de GES responsables des changements climatiques. Il faut absolument, à tout le moins, compenser ses émissions de GES par des actions comme celles que nous soutenons avec Arbre-Évolution et nous espérons que l’ensemble du secteur Voyage au Québec suivra notre exemple », avance François Cornut, fondateur de l’entreprise présent lors de la plantation à La Pocatière.

L’initiative de reboisement a été soumise par la Ville de La Pocatière dans le cadre de l’appel de projets estival du Programme de Reboisement Social™. « Les municipalités et les villes veulent de plus en plus montrer l’exemple en ajoutant des arbres là où c’est possible de le faire. À La Pocatière, ceux plantés près de l’usine Bombardier vont grandement améliorer la qualité environnementale du nouveau secteur industriel en plus de l’embellir. Ceux derrière l’hôpital permettent de préparer les prochaines phases de développement des parcs récréatifs municipaux à cet endroit. » affirme Simon Côté, coordonnateur général d’Arbre-Évolution, qui mentionne que des arbustes fruitiers et des noyers ont également été plantés derrière l’hôpital.