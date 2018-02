Planifiez vos sorties culturelles pour la semaine de relâche

Crédit photo : Courtoisie

La semaine de relâche sera bientôt à nos portes. Les Arts de la scène offrent des films et des spectacles pour tous les goûts, pour les poupons d’un mois aux adultes de 99 ans.

Joe Bocan présente un spectacle jeunesse coloré sous les traits de la Comtesse d’Harmonia le jeudi 8 mars 10 h à la salle Promutuel Assurance. Mentionnons que les spectacles de Simon Leblanc (vendredi 2 mars), d’Émile Bilodeau (samedi 3 mars) et de Jay Du Temple (mercredi 7 et jeudi 8 mars) affichent déjà complet. D’ailleurs, les billets pour la supplémentaire de l’animateur d’Occupation Double sont déjà en vente; Jay Du Temple sera de passage à Montmagny le 6 avril 2019 avec son spectacle intitulé Bien faire. Il reste cependant quelques billets pour les spectacles d’Isabelle Boulay (vendredi 9 mars) et de Bandidas (samedi 10 mars) pour permettre aux parents de penser à eux et de s’évader un peu.

Une programmation cinéma diversifiée sera offerte aux familles; films d’animation en journée et films classés généraux en soirée sauront certainement plaire aux jeunes, aux ados et à leurs parents. Les Matinées Parents Poupons sont désormais offertes tous les lundis 10 h, avec éclairage et volume adapté pour les bébés.