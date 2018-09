Crédit photo : Courtoisie

La Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup mettra en application cette année le quatrième plan stratégique de son histoire, elle qui, rappelons-le, découle du regroupement en 1998 des commissions scolaires Jean-Chapais, La Pocatière et Rivière-du-Loup.

De fait, le conseil des commissaires a adopté, le 22 mai dernier, le plan d’engagement vers la réussite (PEVR) en lien avec les orientations et les objectifs du plan stratégique du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Les consultations menées au cours de la dernière année, tant à l’interne qu’à l’externe, ont permis de faire émerger deux grandes orientations : contribuer à rehausser et maintenir les compétences en littératie de la population adulte et faire bouger les élèves du primaire 60 minutes par jour et cinq objectifs.

Les grandes lignes du PEVR ont été présentées, lundi dernier, à l’ensemble du personnel de la commission scolaire, au Centre culturel de Rivière-du-Loup. Près de 1 000 personnes ont assisté au lancement. De courts documents vidéo ont été diffusés portant sur les 14 récipiendaires du diplôme honorifique offert en collaboration avec Premier Tech. Rappelons que ce diplôme vise à reconnaître l’accomplissement remarquable d’anciens élèves. Ces présentations ont permis de mettre en lumière l’importance du travail d’accompagnement, le professionnalisme et surtout la passion de l’ensemble du personnel. Cette activité fait partie des actions qu’entend mener au cours de la présente année scolaire, la commission scolaire auprès de son personnel, des parents, de ses partenaires et de la communauté pour les informer sur son nouveau plan stratégique qui sera effectif jusqu’en 2022.

Prenant la parole, la présidente de la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup, Mme Edith Samson, s’est attardée à l’importance de travailler ensemble au développement de notre milieu.

« Dans notre commission scolaire, nous pouvons compter sur des gens extraordinaires. Après plus de 30 ans d’implication en éducation, je peux en témoigner. Je suis fière de vous représenter. C’est un réel honneur de servir une commission scolaire comme la nôtre, de servir ses établissements qui se démarquent sur plus d’un plan, de servir des gens comme vous. En vous regardant, me viennent en tête : dynamisme, innovation et surtout tradition d’excellence. »

Pour sa part, le directeur général, M. Antoine Déry, a tenu à souligner l’importance que revêtait pour lui cette première rencontre avec les membres du personnel, sous le thème : « L’éducation, une affaire de relation, une affaire de compétences ». «J’ai la conviction que l’Éducation est le principal levier de développement d’une société. Bien plus, j’ai la conviction que nous sommes des acteurs de changements sociaux importants. Ensemble, nous pourrons mener chaque élève à la réussite, une réussite à la fois. »

Ce plan d’engagement vers la réussite est le document de base avec lequel tous les établissements de la commission scolaire travailleront en vue du renouvellement de leur projet éducatif en 2018-2019.