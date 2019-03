Le Placoteux signe le graphisme du magazine Sentier Chasse-Pêche

Crédit photo : Maxime Paradis

L’hebdomadaire Le Placoteux vient de signer une entente majeure avec le magazine Sentier Chasse-Pêche dont il est désormais responsable de sa conception graphique. En plus de créer deux postes de plus au sein de son équipe graphique, ce contrat vient solidifier les assises financières du journal pour les années à venir.

Cette entente a été rendue possible grâce au directeur général de l’hebdomadaire, Louis Turbide, également rédacteur en chef du magazine Sentier Chasse-Pêche, une des revues les plus populaires au Québec depuis 48 ans. « On désirait renouveler le graphisme du magazine qui était déjà donné en sous-traitance et Louis nous a proposé d’offrir le contrat à son équipe graphique au journal, dont il a très bien vanté les mérites », d’expliquer Gilles Bérubé, propriétaire et président de Sentier Chasse-Pêche.

Un premier numéro démo a donc été réalisé par les graphistes du Placoteux, avant la période des fêtes. Très bien reçu par Sentier Chasse-Pêche, la direction du magazine a décidé d’octroyer le contrat à l’hebdomadaire de Kamouraska-L’Islet en janvier dernier. Dès lors, le montage de l’édition de mars, actuellement disponible en kiosques, a débuté. « C’est une belle marque de confiance de la part de Sentier Chasse Pêche envers l’équipe graphique du Placoteux. De mon côté, j’avais déjà réalisé le graphisme de certaines revues, mais jamais d’une telle envergure. C’est un beau défi professionnel qu’on nous invite à relever et j’ai toujours été convaincue que nous étions en mesure de l’accomplir », de déclarer la nouvelle directrice de production du magazine, Marjorie Ouellet.

Impact financier

Pour Le Placoteux, ce contrat annuel récurrent implique la réalisation de dix magazines et de deux éditions spéciales, dont une sur la chasse et l’autre sur la pêche. Au total, environ 1300 pages de graphisme par année seront réalisées dans les bureaux de l’hebdomdaire de Kamouraska-L’Islet à Saint-Pascal.

Avec ce contrat, Le Placoteux est venu consolider l’emploi de deux graphistes à temps plein et a procédé à l’embauche de deux autres à temps partiel. L’entente vient également solidifier les assises financières de l’hebdomadaire pour les années à venir, de mentionner le directeur général, Louis Turbide. « Pour le journal, l’impact financier est, si on compare la marge de profit, l’équivalent de signer une entente publicitaire annuelle récurrente d’environ 300 000 $ », ajoute-t-il.

Dans le contexte précaire dans lequel évoluent actuellement les journaux papier, il estime que diversifier l’offre de services de l’entreprise qu’il dirige, afin d’apporter de nouvelles sources de revenus, est la voie d’avenir. « Le milieu des journaux papier est en pleine mutation et les défis à relever sont majeurs. La marge de profit dégagée avec ce contrat va permettre à notre hebdo d’avoir les coudées franches pour continuer à développer de nouveaux projets, comme un nouveau site internet à venir ce printemps. L’objectif est de toujours mieux répondre aux besoins de nos annonceurs et de maintenir, au bénéfice de nos lecteurs, notre position de leader de l’information sur notre territoire », conclut Louis Turbide.