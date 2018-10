Le Placoteux retrouve le chemin de la rentabilité

Crédit photo : Maxime Paradis

Après avoir enregistré un déficit d’opération au cours de son exercice financier 2016-2017, le journal Le Placoteux a retrouvé le chemin de la rentabilité au cours de la dernière année. Un léger bénéfice a été enregistré et les perspectives financières pour 2018-2019 s’annoncent encore plus positives.

Ce léger bénéfice est le fruit d’une restructuration importante réalisée au courant de la dernière année du côté des ressources humaines, mais également du côté des ententes de services liant le journal avec des fournisseurs extérieurs, ce qui a permis de réaliser d’importances économies qui seront récurrentes ces prochaines années. Selon le directeur général du Placoteux, M. Louis Turbide, ces ajustements sont venus renforcer les assises financières sur lesquelles repose la coopérative de travailleurs.

Outre ces changements apportés du côté organisationnel, Louis Turbide attribue ces bons résultats à une stabilisation des ventes régionales pour l’édition papier et une augmentation sur le web. Il estime également que les changements apportés du côté rédactionnel, comme l’ajout de la caricature et la mise en place d’une colonne éditoriale, sont de nouveaux éléments qui permettent au Placoteux de se démarquer face à ses compétiteurs. « Les perspectives d’avenir sont très encourageantes pour le journal. Déjà pour cette année, on constate une augmentation du bénéfice d’exploitation importante pour nos trois premiers mois d’opération, ce qui est annonciateur de bilan encore plus positif pour l’an prochain », a-t-il confié.

Animation commerciale

De son côté, le président du conseil d’administration, M. Claude Gagnon, a précisé que le retour à la rentabilité de la coopérative a permis de retourner 17 500 $ en implications financières de toute sorte au sein du milieu pascalien. « Nous avons également continuer de dynamiser le milieu commercial par le biais du comité d’animation des Gens d’affaires de Saint-Pascal. Plusieurs événements rassembleurs ont été tenus au cours de la dernière année entraînant chaque fois une excellente participation de la part de nos membres », a-t-il ajouté.

Précisons que tous les administrateurs en élection ont été reconduits à leur poste d’administrateur. S’est joint au conseil d’administration M. Sébastien Massé, propriétaire de Fix Auto Kamouraska, en remplacement de M. Gilles Guibert qui avait démissionné de son poste au courant de la dernière année.