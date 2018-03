Place au Marché des produits alimentaires et artisanaux du Kamouraska

Crédit photo : Courtoisie

Le Grand salon des produits régionaux de Saint-Denis-De La Bouteillerie change d’appellation et devient le Marché des produits alimentaires et artisanaux du Kamouraska, en plus de déplacer ses activités d’une journée et ainsi accueillir une plus grande variété et un plus grand nombre d’artisans, les 19 et 20 juillet 2018.

« Ce changement est entre autres dû au fait qu’auparavant, certains exposants ne déposaient pas leur candidature puisqu’on le définissait comme un salon régional », explique M. Christian Lévesque, président du comité de développement. « Avec le nouveau nom, la situation est réglée. Nous continuerons par contre à privilégier les produits et artisans régionaux, mais nous ne fermerons pas la porte aux artisans extérieurs. Tout le monde en ressort gagnant », ajoute-t-il.

Une volonté se faisait aussi ressentir afin de déplacer les journées du Marché pour offrir une fenêtre d’achalandage un peu plus grande. Ce qui sera fait pour la quatorzième édition prévue les 19 et 20 juillet 2018. « Comme les artistes du Symposium de peinture du Kamouraska seront prêts à accueillir les visiteurs le jeudi dans le même bâtiment, les gens pourront approfondir davantage leur visite », de dire le maire de Saint-Denis-De La Bouteillerie, M. Jean Dallaire.

Le comité de développement a aussi profité de ces changements afin de rafraîchir l’image du Marché. Les exposants désirant faire partie de ce nouveau Marché peuvent s’inscrire en contactant Mme Sylvie Lévesque au 418 498-2167. Pour plus d’information, visitez la page Facebook Marché des produits alimentaires et artisanaux du Kamouraska.