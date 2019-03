Les Pionniers de l’école secondaire Bon-Pasteur se démarquent une fois de plus en compétition de robotique.

Crédit photo : Courtoisie

Le 28 février dernier avait lieu la finale provinciale de la First Lego Leagueau Stade olympique de Montréal. 36 équipes du Québec prenaient part à cet événement. Fière de sa première place décrochée à la qualification régionale, le 1erfévrier dernier, au sein même de son école, l’équipe des Pionniers de l’école secondaire Bon-Pasteur participait pour une troisième année consécutive à cette finale.

La conception et la programmation exemplaires de leur robot ont permis aux Pionniers de se tenir dans les premières places du classement tout au long de la journée. Le robot devait être programmé afin de réaliser un maximum de missions sur une table de jeu. Les jeunes de l’équipe devaient stratégiquement choisir les missions qui rapportent le plus de points, puisque l’ensemble des défis doivent être exécutés dans un délai précis de 2 min 30 s Les Pionniers ont finalement terminé en quatrième position au classement de ce défi.

Chaque équipe devait également faire des présentations devant des juges sur trois volets : les valeurs fondamentales de la ligue, le projet de recherche et la conception du robot. Les Pionniers ont fait bonne figure sur tous les aspects. L’équipe terminant en première position pour tous les volets accédait à la finale mondiale qui aura lieu à Détroit au mois d’avril. Même s’ils n’ont pas réussi à mettre la main sur l’ultime prix, les Pionniers ne sont toutefois pas repartis les mains vides puisqu’ils ont remporté le prix « Meilleur travail d’équipe » décerné à l’équipe ayant démontré un esprit d’équipe remarquable.

Les deux entraîneurs de l’équipe, Isabelle Gamache et Éric St-Pierre, sont très fiers et satisfaits du travail accompli par l’équipe tout au long de cette année de robotique. Plus de 200 h au total ont été investies dans ce projet très formateur, autant pour les élèves que pour les adultes responsables du projet. Pratiquement à tous les jours depuis novembre, ils ont vu leurs élèves faire preuve d’initiative, de rigueur, d’esprit critique et d’une grande organisation. Ils se disent particulièrement fiers du prix du travail d’équipe qu’ils ont reçu, puisqu’ils ont été témoins, au quotidien, de l’extraordinaire esprit d’équipe qui unissait les jeunes entre eux. Les entraîneurs sont également très impressionnés du grand leadership qu’ont acquis les jeunes tout au long de ce projet et de tous les apprentissages qu’ils ont pu réaliser.

Même si, officiellement, la saison de robotique est terminée, l’équipe des Pionniers entend poursuivre le développement de son projet de recherche.