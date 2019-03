Pièce de théâtre du Club optimiste : La ruée vers l’argent

Crédit photo : Courtoisie

Pour la huitième année consécutive, la joyeuse troupe du Club optimiste de Saint-Pascal présentera une toute nouvelle pièce de théâtre : La ruée vers l’argent. Écrite, mise en scène et interprétée par des membres Optimistes de Saint-Pascal, cette comédie originale nous plonge dans un univers énigmatique.

Mrs Margaret Bishop, riche anglaise, n’a aucun descendant à part son chien. Elle demeure dans son manoir avec ce dernier. Lorsqu’elle apprend, de son médecin, la triste nouvelle de sa mort prochaine, elle décide d’inviter un groupe d’individus d’un peu partout dans le monde afin de se choisir un héritier. En tout cas, c’est ce que tous pensent, en recevant l’invitation, mais en réalité, elle cherche surtout quelqu’un pour s’occuper de son chien après son départ. Une semaine chargée en émotion attend les invités et les employés du manoir.

Deux représentations sont prévues, le vendredi 5 avril et le samedi 6 avril, à 20 h, à la salle communautaire Robert-Côté de Saint-Pascal. Les billets en admission générale sont disponibles chez IGA, Provigo, à la tabagie Lunik et à la pharmacie. Des cartes dans la section VIP sont en vente. Cette activité a pour but d’amasser des fonds pour aider les jeunes de notre milieu.