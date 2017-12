Le pianiste Serge-André Jones en tournée de Noël

Crédit photo : Courtoisie

Le pianiste de Saint-Cyrille-de-Lessard Serge-André Jones se retrouve plus de 25 fois sur scène à travers le Québec en décembre 2017 avec son spectacle « Le piano à grelots ».

Depuis 2013, la version grand public du spectacle, qu’il fait avec sa collègue Manon Lefrançois, mezzo soprano de Lévis, a été présentée dans des églises de la région de L’Islet. Cette année, on a pu le spectacle dans un centre culturel de Saint-Georges-de-Beauce le 8 décembre et au Restaurant La Libellule de Saint-Jean-Port-Joli le 9 décembre. Les deux salles étaient combles.

« Le piano à grelots » c’est Noël dans toutes ses saveurs. De ses fondements chrétiens aux ambiances populaires, en passant par un clin d’œil à la face cachée du travail de scène, le spectacle propose un pot-pourri de musique et de théâtre dans une ambiance de magie et d’humour.

Depuis 2014, l’artiste tourne aussi en solo une version « junior » du spectacle. Participative et éducative, cette version du spectacle présente de la musique, un conte, un numéro de clown et différents jeux pour développer autant l’oreille que les connaissances musicales stylistiques et culturelles. Cette année, elle sera présentée dans des écoles de la région de Rimouski, du Kamouraska, de L’Islet et de la Beauce. Le public peut voir « Le piano à grelots – junior » le 16 décembre à 10 h à la bibliothèque de La Pocatière, à 14 h la fête familiale de Saint-Philémon et à 18 h à la fête familiale de Saint-Adalbert.