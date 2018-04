Les tout-petits découvrent le Jardin des merveilles

Crédit photo : Stéphanie Gendron

Les jeunes du Centre de la petite enfance Pitatou de Saint-Pascal et Saint-Alexandre ont connu une journée spéciale jeudi.

Le Jardin des merveilles de la Tournée mini cube Pierre Lavoie s’est arrêté à Saint-Pascal. Il s’agit d’un véhicule spécialement transformé pour que les jeunes puissent explorer, courir, sauter et grimper pendant une heure à l’extérieur et l’intérieur. Il s’adresse aux 18 mois à 5 ans. « On en a fait la demande et on a été très heureux d’apprendre qu’on était sélectionnés », se réjouissait la directrice adjointe du CPE, Sylvie Leblanc.

Une activité sur les habitudes alimentaires se tenait également sur l’heure du midi. Trois animatrices et un chauffeur se déplacent avec le Jardin des merveilles, qui en est sa première année. « Les petits sont carrément émerveillés », a souligné Mme Leblanc. L’activité se tenait d’ailleurs quelques jours avant le défi des cubes énergies.