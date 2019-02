Peter MacLeod : Libre sur scène et dans la vie

Crédit photo : Photo tirée de Facebook.

Actuellement dans les dernières représentations de sa tournée Libre, Peter MacLeod s’arrêtera à Montmagny le 9 mars prochain en supplémentaire. Plus qu’un titre de spectacles, Libre semble être le nouvel état d’esprit de l’humoriste qui s’est également libéré sur le plan émotionnel récemment à travers les pages d’un premier livre.

Trois ans après les premières représentations de Libre, Peter MacLeod reconnaît avoir encore beaucoup de plaisir à présenter le spectacle en salle. Néanmoins, toutes bonnes choses à une fin, ce pour quoi il a pris la liberté de s’imposer une date de fin à la tournée en juin prochain. « Trois ans, c’est suffisant. Autrement, j’ai l’impression que je m’installerais dans une routine et ce n’est pas ce je veux non plus », confie-t-il.

Si certaines choses ont changé depuis les premières représentations en 2016, la coquille de Libre demeure intacte d’indiquer l’humoriste. Tous les numéros sont les mêmes depuis le jour un. D’un autre côté, Peter MacLeod affirme que c’est le premier one-man-show qu’il écrit où tous les numéros ont un lien avec le titre du spectacle. Ainsi, il parle de notre rapport avec les médias sociaux, les téléphones intelligents, la mort ou les mensonges en fournissant au passage des exemples concrets puisés de ses observations au quotidien. « Je ris des travers des gens, mais aussi de moi au passage », mentionne-t-il.

En même temps, que serait un spectacle de Peter MacLeod sans cette capacité que l’humoriste a développée au fil du temps à bien illustrer ses propos avec des exemples simples dans lesquels tout le monde se reconnaît? « Je dirais que ce côté-là de mon humour, je l’ai toujours eu, mais qu’il s’est seulement renforcé depuis le début. J’ai toujours été quelqu’un curieux de nature qui s’intéresse à tout ce qui se passe autour de lui », raconte-t-il.

L’homme de ma vie

Même s’il ne lui reste que quelques représentations de Libre, Peter MacLeod confesse ne pas sentir la pression à repartir en tournée par la suite avec du nouveau matériel. « Je n’ai pu vraiment le goût de me projeter dans le futur », déclare-t-il.

Ce nouvel état d’esprit, Peter MacLeod l’attribue à son livre L’homme de ma vieparu le 21 janvier dernier, dans lequel il s’est permis de revisiter certaines sphères de sa vie pour mieux comprendre celui qu’il était devenu. « Je me suis questionné beaucoup sur mes relations amoureuses et amicales. J’ai essayé de comprendre comment j’en étais venu à avoir une carapace aussi forte dans mon quotidien. »

Rédigée il y a quelques années, cette réflexion n’était pas destinée à être publiée d’indiquer Peter MacLeod. Néanmoins, il en a découlé cette nouvelle approche face à la vie qui fait qu’il se considère aujourd’hui plus ancré dans le moment présent. « J’ai l’impression que quand on se projette dans le futur c’est pour combler un vide dans le présent. Maintenant, ce que je veux, c’est savourer le moment. Au final, c’est un peu ça la liberté », résume-t-il.

Voyez Peter MacLeod à Montmagny le 9 mars prochain à la Salle Edwin-Bélanger. Billets en vente sur adls.ca.