Des personnalités honorées à la Fête du Collège

Crédit photo : Courtoisie

C’était jour de fête au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière le samedi 6 octobre 2018. Trois personnalités ont été honorées.

Monsieur Émile Gilbert, 136e cours, a été honoré du titre de Personnalité-Amicale de l’année 2018. Le prix René-Raymond 2018 a été décerné à un plus jeune ancien élève pour souligner la qualité de ses réalisations professionnelles et de son attachement à son Alma Mater à madame Édith Lebel du 176e cours. De plus, un hommage a également été rendu à monsieur l’abbé Marcel Lamonde, enseignant retraité du Collège. Marcel Lamonde a été honoré du Prix Adrien-Vaillancourt, prix remis annuellement par le conseil d’administration du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

L’Amicale du Collège a donné une tribune au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière afin de dévoiler les récipiendaires de deux prix forts importants. Le prix du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (une plaque ainsi qu’une bourse de 150 $ offerte par le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière) a été remis à monsieur Jordan Jalbert-Ross qui a obtenu une excellente moyenne générale en cinquième secondaire. La Médaille académique du Gouverneur général du Canada (cette médaille académique était accompagnée d’une bourse de 300 $ offerte par Bombardier Transport La Pocatière) a été remise à madame Laure Jalbert-Drouin qui a obtenu la plus haute moyenne académique des deux dernières années de son parcours au secondaire.