Performance remarquable des élèves du Collège à Expo-Sciences

Crédit photo : Courtoisie

Du 22 au 24 mars 2019 avait lieu la Finale de l’Est-du-Québec de la traditionnelle compétition Expo-sciences, à la bibliothèque du Cégep de La Pocatière.

Pour l’occasion, plusieurs élèves du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière ont présenté au public le résultat d’une recherche en profondeur sur un sujet scientifique de leur choix.

Parmi un total de neuf projets qui ont été sélectionnés en vue de la finale provinciale sur les 27 qui étaient présentés à La Pocatière, pas moins de trois projets du Collège se sont classés pour la Super Expo-sciences Hydro-Québec, Finale québécoise 2019, qui se tiendra à Longueuil du 11 au 14 avril. Le prix couvre en partie les frais d’inscription et de logement lors de l’événement. Ces projets sont : « Une bombe dans votre poche », de Léa Pelletier; « Des notes et des lettres », d’Emmanuel Brouillette et Alizée Richer; et « La quête dinosaurienne », de Camille Gendreau.

Plusieurs autres prix ont également été remis aux élèves du Collège. Ainsi, Léa Pelletier (Saint-Pacôme) a reçu la Médaille d’argent de la classe senior, le Prix jeunesse en TI du réseau Action TI (150 $) et le Prix du Cégep de Rimouski (500 $). De leur côté, Emmanuel Brouillette (Saint-Pacôme) et Alizée Richer (Saint-Phillippe-de-Néri) ont gagné la Médaille d’argent de la classe intermédiaire ainsi qu’une Bourse d’étude de la Fondation du Cégep de La Pocatière d’une valeur de 500 $ chacune. Le Prix du Cégep de Rimouski (500 $) a été décerné à Camille Gendreau (La Pocatière), de même que le Prix QuébecOiseau, soit un abonnement d’un an au magazine du même nom. Enfin, le prix Coup de cœur Technoscience Est-du-Québec (100 $) a été remporté par Sarra Boudoukha (Sherbrooke) et Angélique Caron (L’Islet) pour leur projet « Gare à toi Malaria! ».